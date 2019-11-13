Китай ввел жесткий контроль в рамках борьбы с игровой зависимостью

Новое постановление правящей партии Китая предписывает жесткий контроль над времяпровождением в видеоиграх в рамках программы по борьбе с детской игровой зависимостью. Лицам до 18 лет запрещено проводить время в онлайновых баталиях более 90 минут в день. Более того, введен комендантский час – в период между 22:00 и 08:00 играть запрещено.

Поскольку популярные игровые приставки PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch в Китае запрещены, безумной популярностью пользуются мобильные и компьютерные игры-сервисы. Поскольку запрет касается исключительно онлайновых проектов, контролировать их будет несколько проще. Контроль над времяпровождением за играми возложили на издателей и разработчиков игр, которые вводят блокировку в ночное время и используют таймеры в дневное.

Первое время, конечно, будет трудно отлавливать нарушителей цифрового пространства, но игровым операторам предписано улучшать или создавать собственные системы по идентификации и распознаванию пользователей. К примеру, во время регистрации несовершеннолетние пользователи обязаны указывать свои реальные имя и фамилию, а самое важное – возраст, после чего данные сверят с государственной базой данных для идентификации. Причем, система уже интегрирована и работает в проектах корпорации Tencent.

Кроме того, китайское правительство ввело новые ограничения на то, сколько дети и подростки могут тратить денег на виртуальные внутриигровые покупки. Разработчикам видеоигр запрещено предоставлять платные услуги пользователям младше 8 лет. Игроки в возрасте от 8 до 16 лет могут тратить до 200 юаней (28 долларов) в месяц, в то время как для молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет этот лимит составляет до 400 юаней (57 долларов).

По оценкам государственных СМИ, в Интернете время впустую тратят более 170 миллионов несовершеннолетних, что составляет около 20% от общего числа пользователей сети в стране. Помимо ограничений для несовершеннолетних, китайские власти в целом стараются жестко регулировать видео индустрию, запрещая откровенные сцены насилия и крови, сексуальный контент, элементы казино и многое другое. По этой причине в Поднебесной не представлена большая часть популярных западных хитов.

Источник: golos







