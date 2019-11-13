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На Донбассе работают мобильные отделения «Ощадбанка»

В Донецкой и Луганской областях до 15 ноября вблизи линии разграничения будут работать мобильные отделения «Ощадбанка». Об этом сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.


В Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

Бахмут (до переименования Артемовск), ул. Мира, 50 – 12, 14 и 15 ноября;
Зайцево (Жованка), Бахмутский р-н, ул. Мануильского – 13 ноября.
Режим работы отделения банка – с 9:30 до 15:00.


В Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

Золотое-4, Золотовский горсовет, Попаснянский район – 13 ноября;
Нижнее, Нижненский поселковый совет, Попаснянский район – 14 ноября;
Катериновка, Березовский сельский совет, Попаснянский район – 15 ноября.
Режим работы отделения банка во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.


По информации правозащитников, в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.

Источник: dnews


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