Зеленский объяснил возмущенному народу, для чего нужен рынок земли

Главный тезис – граждане не являются полноценными владельцами своей земли, как это записано в Конституции, потому что не могут ее продать. Парламент рассмотрит законопроект, который официально запустит рынок земли в Украине. При этом, как заявил глава государства, из документа исключат нормы, которые с 2024 года полностью разрешают продавать паи иностранцам. Решение по иностранцам примут на референдуме.

"Государство не создало возможности работать на своей земле. Украинцы не могут продавать или покупать участки сельскохозяйственного назначения", – сказал Зеленский. По его словам, граждане Украины лишены этого права так же, как жители Северной Кореи, Венесуэлы, Таджикистана, Кубы и Конго. Тогда как в Польше, Беларуси, США, Германии, Италии, Израиле, Китае рынок земли есть.

"Есть разные модели этого рынка. Например, когда иностранцы могут или не могут покупать землю. Но сам рынок существует. Фермеры могут брать кредиты под землю, расширять свое хозяйство, привлекать инвестиции", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что скоро Верховная Рада будет рассматривать вопрос открытия рынка земли. По его словам, последние 20 лет этим вопросом в Украине манипулируют, а "старые" политики насаждают мифы о том, что делать этого нельзя. "Возможно, они лоббируют чьи-то интересы? Интересы тех, кому выгодно, чтобы украинцы не владели землей?" – сказал Зеленский.

При этом он отметил, что этот вопрос очень чувствительный, а потому предложил решать его сообща. "Было принято решение: между первым и вторым чтениями в действующий проект закона будут внесены правки, согласно которым право покупать и продавать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе", – сказал Зеленский.

Зеленский сказал, что в ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который четко определит виды и механизмы референдума, дав украинцам возможность решать важные государственные вопросы.

Вторая спорная норма, которая остается неурегулированной – максимальная площадь участка в "одни руки". В законопроекте сказано, что нельзя купить больше 15% в пределах области и 0,5% в пределах страны. В общем получается больше 200 тыс. га. А это площадь нескольких украинских городов. Например, площадь Киева – 84,7 тыс. га.

Но куда более важный вопрос, без которого покупать землю смогут только агрохолдинги – дешевые и длинные кредиты для фермеров. Сами они хотят, чтобы такие кредиты выдавали под залог земли и без поручителей, рассказывает аграрий Александр Когт.





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А премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что рынок земли планируют открыть уже в октябре 2020-го. До этого момента правительство должно как минимум навести порядок в Земельном кадастре. Якобы именно поэтому и уволят действующих руководителей ведомства. Характеризуя то, как чиновники управляют сейчас, премьер-министр использовал слова и словосочетания "трэш", "прогнившая система", "работают коррупционеры".

Запуск рынка земли, в том числе, позволит увеличить цены и на аренду паев. Сейчас же украинцы получают за свои участки в разы меньше, чем, к примеру, в соседней Польше. Правда, чтобы продажа не привела к появлению новых монополистов и росту уже работающих холдингов, государство обязано не только продумать антимонопольные инструменты, но и создать условия для покупки земли малыми фермерскими хозяйствами. Именно они могут стать основой для развития отрасли.

Алексей Гончарук считает, что до открытия рынка земли все украинцы имеют право бесплатно получить земельные участки по уже существующим правилам. "Есть процедура, есть нормативы, которые предусмотрены. И эта процедура никак не изменена. Но ведется работа в парламенте о том, как изменить процедуру", – пояснил глава правительства.

При этом глава Кабмина добавил, что по действующим правилам для получения земельного пая необходимо обратиться в местную власть. "Местные органы власти начинают рассказывать, что земли нет, все занято. И тут ситуация сложная. На практике и в теории эти вещи очень отличаются. Но это больше вопрос к органам местной власти", – добавил Гончарук.



Всего украинцам положено:

для ведения личного хозяйства – не более 2,0 гектара;

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара.



Обращаясь к местной власти для получения участка также необходимо предоставить:

графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка;

в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, – согласование землепользователя;

в случае предоставление земельного участка для ведения фермерского хозяйства, – документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении;

копию паспорта и идентификационного номера.



Алексей Гончарук сказал также, что перед открытием рынка земли нужно дать возможность мелким фермерам получить доступ к дешевым кредитам.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже. Такие цифры назвала и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева.

Источник: obozrevatel







