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Политика / Власть
Вчера, 18:30
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Хорошая новость: "слуги" запрещают ставить заборы вокруг водоемов

На подпись президенту Владимиру Зеленскому передали законопроект №0869 (№1107 в предыдущем созыве ВР, - ред.) "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись президенту. Проект закона уже одобрил спикер ВР Дмитрий Разумков.

В частности, в прибрежных защитных полосах запрещается устройство ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к берегам рек, водоемов и островов, кроме случаев, предусмотренных законом. Определяется, что в пределах пляжной зоны прибрежных защитных полос также запрещается устройство ограждений или других конструкций, препятствующих доступу граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах, кроме случаев, предусмотренных законом.

Документом предусматривается, что ограничение безвозмездного беспрепятственного доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов для общего водопользования, кроме случаев, предусмотренных законом, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 6800 гривен) и на должностных лиц - от 400 до 700 таких минимумов (от 6800 до 11900 гривен).

Источник: rbc


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