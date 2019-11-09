Для чего Зе новые стандарты в СМИ объясняли в Кабмине, журналисты не верят

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский неожиданно поддержал журналистов, которых возмутил скандальный указ Зеленского о необходимости разработки новых стандартов для СМИ.

«Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право — исключительно профессионального сообщества», — написал Бородянский в Facebook.

При этом министр настаивает на необходимости регламентации понятий «опасная информация», «дезинформация», «недостоверная информация», заявляя, что это является важным в условиях информационной войны с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца года разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Это требование содержится в указе №837/2019, речь в котором идет о проведении основных реформ. Текст опубликован на сайте главы государства.

"Разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроектов по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положение о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения", - говорится в тексте указа.

Также от Кабмина ожидаются разработка законопроектов, согласно которым физическим и юридическим лицам страны-агрессора будет запрещено владеть или финансировать медиа в Украине, и будет усилена ответственность за нарушение законодательства об информации.

Кроме того, фракция "Слуга народа" готовится внести законопроект о средствах массовой информации в Украине, одним из пунктов которого будет введение "финансового фейр-плей", заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко на парламентских слушаниях о безопасности журналистов.

"Украина - едва ли не единственная страна в Европе, где подавляющее большинство частных СМИ являются убыточными. Это создает подозрение того, что владельцы влияют на журналистов. В футболе, в УЕФА вот уже 10 лет действует принцип так называемого фейр-плей. Условно говоря - сколько зарабатываешь, столько и тратишь. Если, например, в течение трех лет СМИ является постоянно убыточным, наверное, есть шанс применения определенных санкций", - сказал Ткаченко.

По его словам, законопроект будет представлен до конца года.

"Да, возможно, у нас будет меньше ярких шоу, нескончаемых сериалов, нескончаемых информационных каналов, но это будет честный бизнес и также честно все журналисты будут получать зарплату не в конвертах и платить налоги", - подытожил депутат.

С такими решениями команды Зе согласны далеко не все. Журналисты возмущены и считают указ наступлением на свободу слова и началом диктатуры. А главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Facebook, что президенту сначала надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах и научиться отличать политические решения от анекдотов.

"Президент Владимир Зеленский издал указ, который обязывает Кабмин разработать стандарты новостей в СМИ. Это не шутка, такой документ издан. Мне кажется, что прежде всего президенту надо обязать Кабмин стандартизировать шутки в юмористических программах, набить руку, так сказать, обкатать технологию. Потому что во-первых, на политику сейчас влияют больше не журналисты, а юмористы, а во-вторых, надо учить граждан отличать политические решения от анекдотов. Иначе над указами начнут ржать", - отметил он.

Источник: Цензор







