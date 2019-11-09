Задержанного ветерана АТО Мазура Польша не будет выдавать России

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска заявила в своем Facebook, что гарантирует невиновность Мазура, а Польша не будет участвовать в российском сценарии: его не отдадут России.

"Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола. Это – наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести. Мы не можем поддаться на провокацию. Мы не можем быть актерами российского сценария. Польша сделала то, что должна была сделать. Она задержала человека, который фигурирует в реестре. Но – для выяснения ситуации. Мы уже многое знаем. И я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой. Польские власти и суды будут тщательно расследовать это дело, а я, со своей стороны, помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура в отношении российских обвинений", – написала Гошевска.

Задержанный в Польше заместитель командира УНСО, доброволец Игорь Мазур встретился с консулом Украины. Об этом сообщили в Генеральном Консульстве Украины в Люблине.

"Задержание Игоря Мазура было в связи с представлением его в розыск Российской Федерацией по каналам Интерпола. Консул встречался с ним, предоставил консультацию, пока он находится на КПП Дорогуск, где будет передан польской полиции", - сообщили в консульстве.

На вопрос о том, допускают ли к Мазуру адвокатов, в консульстве ответили "допускают".

"Консул с ним встретился, данная ситуация на контроле и в дальнейшем он наверняка будет доставлен в СИЗО или в Хелме, или в Люблине", - добавил собеседник.

Под посольством Республики Польша, расположенном в Киеве на улице Ярославов вал, проходит акция в поддержку добровольца Игоря Мазура. Несколько десятков человек пришли к посольству с плакатами. Они требуют освободить Мазура, задержанного по требованию России.

Под посольством дежурит Нацгвардия.

Завтра, 10 ноября, в 11:00 (12:00 по киевскому времени) прокуратура в польском городе Хелм будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения Игорю Мазуру. Об этом сообщила Людмила Денисова.

Источник: lublin.mfa







