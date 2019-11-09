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Вчера, 19:00
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Международный суд оставит претензии Украины без удовлетворения, считают в РФ

Россия рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора в деле "Украина против России" по сути Международный суд ООН учтет позицию России и "оставит без удовлетворения все украинские претензии". Об этом говорится в комментарии, размещенном в субботу на сайте министерства иностранных дел РФ, передает УНН.

"Российская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии", - сказано в комментарии.

В МИД считают, что решение суда ООН о наличии у него юрисдикции "не решает исход дела, в том числе с учетом того, что к 8 декабря 2020 года России еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора".

Напомним, накануне Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага огласил решение по делу "Украина против Российской Федерации" в пользу Украины.

Источник: УНН



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