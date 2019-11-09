В районе Петровского и Богдановки - разводят. Пока - силы и средства

Сегодня почалося разведение сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского. Об этом сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев. Россия приветствовала процесс, назвав себя посредником минского процесса.

"В 12:15 состоялся запуск зеленой ракеты, что свидетельствовало о подтверждении начала разведения сил и средств на участке №3. Сейчас мы получили подтверждение от ОБСЕ и наблюдателей, наших военнослужащих на позициях, также они подтвердили информацию о том, что пошла зеленая ракета. ...На разведение сил и средств дается трое суток", - рассказал собеседник.

Россия приветствует отвод сил Украины и так называемой "ДНР" на линии соприкосновения в районе Петровского, заявил журналистам полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов.

"Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие", - сказал он.

В ООС рассказали, что, если противник на Донбассе будет нарушать взятые на себя обязательства, вооруженные силы в короткие сроки предусматривают возвращение на те же позиции, с которых ушли. Об этом сказал заместитель командующего операции Объединенных сил, генерал-майор Богдан Бондарь.

"В 2016 году, после того, как было принято соответствующее решение, мы осуществили зеркальное разведения сил и средств, но в дальнейшем было отмечено продвижение противника на той позиции, откуда отошли. Соответственно, украинская сторона, адекватно реагируя на действия противника, вновь заняла позиции. Поэтому это еще раз говорит о том, что в случае, когда противник будет нарушать взятые на себя обязательства, мы в короткие сроки предполагаем снова занятия тех позиции, с которых мы отошли", - сказал Бондарь.

На уточняющий вопрос журналистов он объяснил, в результате каких действий противника войска вновь займут позиции.

"Когда мы увидим, что будут активные обстрелы, когда мы увидим, что будут сосредоточиваться на этом участке войска противника, когда мы увидим и будут предоставленны данные разведки, что есть угроза какого-то захвата этого участка, тогда соответственно командир подразделения, находящегося на этом участке по согласованию командира бригады, занимает полосу обороны, принимают решения, и занимают снова оборону по определенным рубежам и позициям", - заявил он.

Источник: Штаб ООС







