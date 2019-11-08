Министр подписал 800 платежек о поддержке фермеров и их коров

Украинские фермеры получат финансовую помощь на содержание коров на общую сумму около 250 млн грн. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Подписал 800 платежек финансовой поддержки фермеров. На этот раз – поддержка содержания коров", – рассказал он.

Министр добавил, что эти документы нельзя подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП).

"Нарушение закона. Но мы это изменим. И в будущем платежки будут подписываться ЭЦП", – подчеркнул Милованов.

Кабинет министров увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 грн за одну голову, она выплачивается два раза в год.

По данным Государственной службы статистики, поголовье крупного рогатого скота в Украине по состоянию на 1 октября 2019 года составило 3,59 млн голов. Это на 5,1% меньше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Источник: Сегодня







