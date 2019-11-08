ООН: 4,1 миллиарда людей в мире подключены к интернету

4,1 миллиарда людей в мире подключены к интернету, говорится в отчете Организации Объединенных Наций, передает Радио Свобода. По данным Международного союза электросвязи при ООН, количество подключенных к интернету человек возросло на 5,3 процента по сравнению с 2018 годом.

Согласно исследованию, количество пользователей интернета выросло с 25,8% населения Земли в 2009 году до 53,6% в 2019-м.

Самый высокий процент пользователей всемирной паутины в Европе (82,5%), а самый низкий — в Африке (28,2%).

Без интернета остается около 3,6 миллиарда человек. Большинство из них живут в наименее развитых странах.

Среди женщин интернетом пользуются 48%, среди мужчин — 58%, наибольшая разница между долей женщин и мужчин, имеющих доступ к сети, наблюдается в Африке, арабских странах и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, в Ираке на фоне протестов отключили Интернет.

Источник: radiosvoboda







