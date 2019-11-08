Стало известно, сколько в Украине ветеранов войны на Донбассе

В Украине почти 300 тыс. ветеранов АТО/ООС. Об этом сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Антон Колумбет.

"Мы уже имеем почти триста тысяч ветеранов АТО/ООС - это люди с опытом и убеждениями. И почти все они снова пойдут воевать за Украину, когда понадобится. Поэтому они должны быть хорошо обучены, тренированны и мотивированны", - сказал Колумбет.

Также первый заместитель министра отметил, что они готовы начать широкую дискуссию о системе территориальной обороны на качественно новых принципах, ключевой из которых - опора на ветеранскую общественность.

Напомним, в Украине в следующем году хотят создать центры реабилитации ветеранов.

Источник: УНН







