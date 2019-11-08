Курс валют

Новости

Все новости
Политика
Вчера, 10:30
89
Версия для печати

Стало известно, сколько в Украине ветеранов войны на Донбассе

В Украине почти 300 тыс. ветеранов АТО/ООС. Об этом сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Антон Колумбет.

"Мы уже имеем почти триста тысяч ветеранов АТО/ООС - это люди с опытом и убеждениями. И почти все они снова пойдут воевать за Украину, когда понадобится. Поэтому они должны быть хорошо обучены, тренированны и мотивированны", - сказал Колумбет.

Также первый заместитель министра отметил, что они готовы начать широкую дискуссию о системе территориальной обороны на качественно новых принципах, ключевой из которых - опора на ветеранскую общественность.

Напомним, в Украине в следующем году хотят создать центры реабилитации ветеранов.

Источник: УНН



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Осиротевшая домашняя хрюшка ищет новых хозяев. Видео
Мультфильм "Кохання" получил приз на Dok Leipzig-2019. Видео
Чужих детей не бывает: домашняя кошка выкормила котенка пантеры. Видео
Китай перешел на 5G: его сеть связи пятого поколения стала самой большой в мире. Видео
Украинский борец Новиков защитил титул чемпиона мира. Видео
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт