Пенсии жителей Донбасса: какие изменения в закон предлагают правозащитники

В новом законопроекте правозащитники предлагают отметить обязательное оформление справки внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и продлить срок прохождения верификации для пенсионеров, проживающих на неподконтрольном украинским властям Донбассе. Об этом рассказала эксперт по адвокации БФ «Право на защиту» Анастасия Одинцова.

«Мы ввели отдельную статью – "выплата пенсий лицам, которые проживают на временно оккупированных территориях". Мы должны принять уже то, что оккупация есть, оккупация длится долго и непонятно, сколько еще это будет продолжаться. Мы не можем закрывать на это глаза, поэтому мы предлагаем ввести такое понятие, как выплата лицам, которые проживают на временно оккупированных территориях», – сообщила она.

«Это не означает, что мы будем поставлять "туда" деньги. Пенсионеры просто будут приезжать на подконтрольные территории, [не будут оформлять справку ВПЛ], говорить: "Я проживаю там-то, но я хочу получить свое имущество, которое я заработал, выплачивая соответствующие взносы, я буду обслуживаться в этом пенсионном фонде, я хочу в этом Ощадбанке получить свои деньги и обязуюсь проходить физическую идентификацию каждые 6 месяцев"», – поясняет законодательные инициативы Одинцова.

По ее словам, сейчас в Украине для всех пенсионеров предусмотрена верификация данных, если человек более 6 месяцев не получал свою пенсию, то ее выплата блокируется, пока он не пройдет физическую идентификацию.

«Таким образом мы снизим количество лиц, которые каждый день пересекают КПВВ на линии столкновения, потому что более 60% пересекающих КПВВ – это пожилые люди, которых вынуждают каждые 2 месяца проходить идентификацию, пересекая линию разграничения. Каждые 6 месяцев – это не так часто», – добавила правозащитница.

Эксперт сообщила, что, по состоянию на июль 2019 года долг ПФУ перед пенсионерами, проживающими на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, составил более 62 млрд грн и продолжает расти. При этом правозащитники опасаются, что украинские власти и, в частности, ПФУ, проверив свои дискриминационные механизмы на лишении пенсий жителей неподконтрольного Донбасса и переселенцах, могут применить их и к жителям других регионов страны.

В новом законопроекте правозащитники также предлагают снизить финансовую нагрузку для жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса в вопросе оплаты социальных взносов за потерянный стаж. В документе также разработан механизм погашения задолженности по пенсиям жителям неподконтрольного Донбасса.

«Мы уже представили этот законопроект парламентскому Комитету [по вопросам социальной политики]. На данный момент мы ждем, когда комитет рассмотрит этот законопроект и внесет его в Верховную Раду», – проинформировала представитель БФ «Право на защиту».

Источник: dnews







