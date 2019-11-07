Евродепутат: глава офиса президента Украины Андрей Богдан очень опасен

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан, которого все считают прямым ставленником олигарха Игоря Коломойского, является, пожалуй, самым опасным политиком в стране, сказала депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадел.

Направленная против него активная информационная кампания давно не является секретом. Богдан подвергался критике, по сути, по каждому удобному поводу: за времяпрепровождение (путешествия во Францию и в Турцию), посты в соцсетях (в частности, за фразу о проплаченном характере митингов в Киеве), публичную демонстрацию статуса (его критикуют за поведение рядом с президентом — «нашептывание», панибратство и амикошонство).

Однако в последнее время, к этому хору присоединилась по-настоящему опасная для главы ОП критика. Она исходит из внешнего контура, и является чисто политической, без ссылок на черты характера или на поведение в часы досуга.

Одной из последних к этой критике присоединилась вице-президент комитета Ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадел. В интервью агентству «Интерфакс-Украина» она поделилась своими тревогами по поводу окружения президента Владимира Зеленского и особо отметила, что глава его офиса Андрей Богдан — опасен.

«Я сомневаюсь в целом в окружении президента Зеленского, в какой степени президент Зеленский правильно информирован. Особую проблему я вижу в господине Богдане, потому что он очень опасен», — заявила евродепутат.

Она упрекнула Богдана в том, что он работал вместе с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым во время переговоров в России в конце ноября 2013 года. И даже намекнула на то, что нынешний глава ОП имеет отношение к «смертям Майдана».

«Часто мы слышим, что он профессионал, и поэтому он нужен президенту Зеленскому. Но он профессионал без морального компаса. И профессионал старого режима. Как может президент Зеленский построить новую Украину с профессионалами старого режима? Мистер Богдан опасен» — заявила фон Крамон-Таубадел.

Она также подтвердила, что речь идет об отношениях Украина — ЕС. По словам евродепутата, «это очень неприятно и будет иметь последствия». Она хотела бы, чтобы Богдан ушел с должности.

«Я была достаточно наивной. Я думала, что Зеленский — новая фигура, но нет. Сам по себе — да, но не люди, которые за ним стоят. Может быть, некоторые из его компаний, 95 Квартал, и являются профессионалами, способными быстро адаптироваться. То, что они могут сделать, так это учиться и предоставлять ему (Зеленскому) информацию. Но до тех пор, пока Богдан является самой важной фигурой в его офисе, другим будет очень трудно», — сказала фон Крамон-Таубадел.

Далее в своем интервью она не раз намекала на прямую связь Богдана и Коломойского и призвала всех «доноров» и западных партнеров осознать опасность главы офиса Зеленского и способствовать его отставке.

Однако украинские эксперты считают, что пока для этого нет никаких предпосылок. В частности, политолог Константин Бондаренко уверен, что Андрей Богдан прочно сидит в своем кресле.

«Богдан добился отставки губернатора Киевской области, что говорит о влиятельности. Сейчас он сохраняет „коридорную“ власть, и пока это так — он непотопляем», — считает эксперт.

Ранее EADaily сообщало, что бывший посол США на Украине Стивен Пайфер призвал президента Зеленского не «заигрывать» с Коломойским и людьми из его окружения.

Источник: eadaily







