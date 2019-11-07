Встреча нормандской четверки: "слуги" не знают, чем она закончится

Если вы думаете, что команда Зе знает, что делает - ошибаетесь. Они действуют наугад, методом тыка. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что никто сейчас не может спрогнозировать, чем именно окончится встреча в нормандском формате. "Предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще", - сказал он. Чем это грозит стране - предсказать куда легче.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале "Украина".

"В первую очередь мы сейчас говорим о некоем пути, который разблокирует доступ к так называемому нормандскому формату. ... Если мы говорим, что нужно было сделать Украине для того, чтобы прийти к нормандскому формату – нужно было сделать 3 вещи. Все 3 вещи фактически сделаны, кроме еще одного разведения. И вот после этого наступит нормандский формат", - сказал он.

Арахамия считает, что в мире нет ни одного человека, который мог бы компетентно ответить на вопрос о том, что будет происходить после встречи в нормандском формате.

"Сейчас предугадать, что будет являться результатом нормандских переговоров - это все равно что гадать на кофейной гуще. Мне кажется, нет смысла это обсуждать. Нужно обсуждать этот тактический шаг (разведение сил. – Ред.)", - подчеркнул Арахамия.

"Эта встреча, возможность сфотографироваться с Владимиром Путиным еще может сильно аукнуться. Ну и самое главное, возникает главный вопрос – а что, если пройдет встреча в "нормандском формате", то русские передумают и решат уйти с Донбасса? Нет. Тогда возникает вопрос – о каком мире мы говорим? Тем не менее, в это же время россияне, как руководство России, так и российская пропаганда, делают все, что бы столкнуть власть Украины с самой активной частью украинского общества", – предупредил собственный корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

Он сказал также, что решение Зеленского позиционировать своей главной целью мир, а не победу над Россией, несет риски как для Украины, так и для него лично. Ведь на это сделал ставку Кремль: там рассчитывают, что между Зеленским и активной частью украинского общества произойдет серьезная конфронтация. А пообещав достичь мира на Донбассе, Зеленский оказался в заложниках у Кремля, потому что прекратить войну может только Россия, и решение об этом может принять исключительно Путин.

Источник: Цензор







