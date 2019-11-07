В Индии сильное загрязнение воздуха: закрыты школы

В столице Индии, Дели, закрыли школы из-за сильного загрязнения воздуха. Уровень загрязнения превышает норму в 20 раз. Уровень опасных частиц в воздухе примерно в 20 раз превышает допустимые максимальные нормы ВОЗ. Школы города будут закрыты как минимум до вторника, - говорится в сообщении ВВС.

Сообщается, что школьникам и их родителям выдали пять миллионов масок, после того как загрязнение воздуха заставило власти объявить о чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Главный министр Дели Арвинд Кейривал назвал город газовой камерой, и призвал население использовать маски.

"Все строительство на неделю прекращено, а фейерверки запрещены. С понедельника город введет временную схему, чтобы только автомобили с нечетными или четными номерными знаками могли ездить в определенные дни, чтобы уменьшить загрязнение от дорожного движения", - сообщили в ОВД.

Отмечается, что уровень мелкодисперсных частиц, так называемого PM2.5, в Дели составляет 533 мкг на кубический метр, тогда как по нормам ВОЗ - он должен быть не выше 25 мкг на кубический метр в среднем за 24 часа.

"Одной из главных причин ежегодного ухудшения качества воздуха в городе в ноябре и декабре является то, что фермеры в соседних штатах Пенджаб и Харьяна сжигают стерню, чтобы очистить свои поля. Кроме того, ситуацию усугубил фейерверк во время индуистского фестиваля Дивали. Есть и другие причины, включая строительную пыль, выбросы заводов и автомобилей, однако пожары на фермах остаются самой большой причиной", - говорится в сообщении.

Указано, что фермеры могут сжигать до 23 миллионов тонн остатков растений. Пожар настолько масштабный, что его можно увидеть из космоса.

Источник: bbc







