Исследователи из США выяснили, что у детей гаджеты изменяют структуру мозга

Исследования показали, что длительное использование гаджетов почти неотвратимо влияет на мозг детей. Проведенное в США исследование с помощью магнитно-резонансной томографии подтвердило: длительное использование гаджетов физически меняет мозг детей.

"В исследовании приняли участие 47 детей в возрасте от трех до пяти лет. Как отмечает MIT Tech Review, с точки зрения поведенческой психологии это скромная выборка, но для МРТ-исследований, и особенно на детях, — очень крупная и показательная, — сообщается в новости.

Родителей опрашивали о том, сколько времени проводят за гаджетами их дети, какими приложениями пользуются и сидят ли рядом с ними взрослые в это время. Затем ответы преобразовывали в рейтинг в соответствии с рекомендациями Американской академии педиатрии. После этого всем детям проводили сканирование мозга в аппарате МРТ и ряд когнитивных тестов.

Авторы выяснили, что дети, проводившие больше других времени у экрана, имели иную структуру мозга — с пониженной связанностью белого вещества.

Главный автор работы Джон Хаттон из Детской больницы Цинциннати пояснил MIT, что такая структура нервных волокон связана с худшим развитием речи и навыков чтения:

— Эффект значительный, — подчеркивает он. — К тому же, результаты также характерны для множества регионов по всему мозгу.

При этом он также указывает, что определить «безопасный возраст» или «безопасное время» за гаджетами не так просто:

«Мой девиз — никаких гаджетов до трех лет. По крайней мере, так ребенок пойдет в детский сад с нормальной привязкой к реальному миру».

Влияние гаджетов на развитие детей — вопрос неоднозначный. Есть как исследования о том, что смартфоны и гаджеты замедляют развитие, так и работы, указывающие на то, что они безвредны для психики.

Источник: sensationalnews







