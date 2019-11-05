"Решалы" уничтожают архитектурные памятники Киева и избивают их защитников

Беречь культурное наследие Украины сейчас становится опасным, потому что бизнес-дельцам важнее построить свои коммерческие сооружения, чем сохранить, например, памятники столичной архитектуры. На этой неделе "титушки" застройщика выследили и ночью избили общественного активиста Дмитро Перов, который борется за сохранение культурного наследия столицы, пишет на своей странице в facebook экс-нардеп Юрий Левченко.

«А все потому, - пишет Юрий, - что Дмитрий противостоит застройщику, который намерен застроить памятник архитектуры по ул. Хорива, 2 в Подольском районе Киева.

Кстати, на этого злобудовника даже открыто уголовное производство по ст. 298 УК Украины - умышленное уничтожение и повреждение памятников истории и культури.

Главным лоббистом застройщика в Киевсовете является депутат от партии Омельченко "Единство", Александр Бродский (избран по Сырцу). (Спасибо Олег Симороз за расследование:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1039789679720833&id=100010694316835)

Еще в 2015 году этого решалу-коррупционера Кличко назначил председателем комиссии по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики, несмотря на то, что его основной бизнес (нелегальный) - это МАФы в переходах столицы, а следовательно, такая должность является прямым конфликтом интересов. Бродский также известен тем, что регулярно раздает у себя на округе овощи избирателям, пасочки на Пасху и впихивают везде где можно и нельзя лавочки со своей фамилией. Ну и, конечно, голосует за большую часть незаконных земельных решений Киевради.

Кстати, по нашим обращениям НАБУ уже открыло уголовное дело против Бродского за вымогательство откатов из столичных предпринимателей и недекларирование своей недвижимости в Германии (https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3337438122936595&id=100000113218526). ).

К сожалению, расследование продолжается очень медленно (несмотря на наличие всех доказательств), а если бы НАБУ работало оперативно, то может бы этой трагедии с Дмитрием Перовым и не произошло...

Мой помощник - депутат Киевсовета Прохор Антоненко по поводу избиения Дмитрия уже обратился в правоохранительные органы

(https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3655044421175962&id=100000113218526).

Берем дело под контроль».







