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Вчера, 23:30
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Мультфильм "Кохання" получил приз на Dok Leipzig-2019. Видео

Анимационный фильм Никиты Лыськова "Кохання" получил награду The Golden Dove одного из старейших кинофестивалей документального и анимационного кино Dok Leipzig-2019. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

Мультфильм выиграл в программе Next Masters Competition Short Documentary and Animated Film. Фестиваль проходил с 28 октября по 3 ноября в Лейпциге (Германия).

"Члены жюри отметили мастерство автора фильма в умении сохранить специфические признаки конкретного места в понятной каждому истории и его аллегорическое понимание человеческого опыта посредством объединенные, как в цирке, символы и музыку", - говорится в сообщении.

Сообщается, что короткометражная анимационная картина "Кохання" уже приняла участие в более чем 20 международных фестивалях в Украине и за рубежом и получила ряд наград.

Автор и режиссер фильма - Никита Лыськов. Музыкальное оформление и звук - Антон Байбаков. Продюсер - Андрей Граница.

Лента рассказывает историю любви с помощью символов. Остроумная история-размышление об отношениях между людьми раскрывается через звуки.

Источник: Держкино



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