Чужих детей не бывает: домашняя кошка выкормила котенка пантеры. Видео

В Полтавской области в экопарке кошка выкормила детеныша пантеры. Об этом рассказал представитель экопарка Юрий Байдак. Вскоре детеныша пантеры переселят, но к родителям его не вернут, так как его отец может воспринять сына как конкурента и покалечить.

По словам Байдака, в экопарке у пары черных пантер Блэка и Лэйлы появился детеныш, которого назвали Эшли. Почти сразу после родов уЛэйлы пропало молоко. Тогда сотрудники экопарка подселили детеныша пантеры к домашней кошке по кличке Мурка. Именно она выкормила маленького хищника. Кроме того, работники экопарка подкармливали детеныша из бутылочки.

"Сейчас Эшли имеет пятиразовое питание. Его рацион таков: молоко, курятина, говядина. За один раз он выпивает 120 граммов молока. Через каждые два часа. Мяса много не съедает, граммов 150-200 за один раз", - рассказала работник экопарка Татьяна Пивоваренко.

Мурка, кошка одного из сотрудников зоопарка, еще пока играет со своим приёмышем, чтобы он не скучал. Однако, он уже её перерос и может покалечить во время игр, поэтому малыша пора забирать у "мамаши" и переселять.

Источник: Телеграф







