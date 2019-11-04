Китай перешел на 5G: его сеть связи пятого поколения стала самой большой в мире. Видео

Три крупнейших мобильных оператора Китая — China Unicom, China Telecom и China Mobile (все трое принадлежат государству) — одновременно официально начали предоставлять мобильный интернет пятого поколения в крупнейших городах страны, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь, причем, в отличие от США и Южной Кореи, где 5G-сети в настоящее время работают в отдельных районах нескольких крупных городов, китайские операторы покрыли сразу всю территорию мегаполисов.

По утверждению Bloomberg, таким образом в Пекине хотят продемонстрировать, что торговая война с США не мешает планам Китая стать технологической сверхдержавой. Первоначально запустить сети 5G планировалось в 2020 году, однако продолжающийся бойкот Huawei со стороны американцев подтолкнул Китай действовать быстрее.

В общей сложности три оператора имеют более 86 000 базовых станций для сетей пятого поколения, и к концу года их количество, по планам, возрастет до 130 000. Для сравнения: по оценкам аналитической фирмы Bernstein, в Южной Корее базовых станций с поддержкой 5G к этому моменту будет 75 000, а в США всего 10 000. Любопытно, что все китайские операторы используют диапазон частот ниже 6 ГГц, тогда как провайдеры США предпочитают миллиметровый диапазон.

Тарифные 5G-планы, предлагаемые китайскими операторами, различаются по количеству доступных гигабайт и максимальной скорости и стартуют от 128 юаней ($18) за 30 ГБ данных в месяц на скорости до 300 Мбит/с. «Максимальный» тариф стоит 599 юаней ($85) и включает 300 ГБ в месяц и скорость до 1 Гбит/с. Тарифы с полной скоростью начинаются от примерно 300 юаней ($43). По сообщениям СМИ, цена гигабайта в 5G-тарифах в целом сравнима с ценой гигабайта в тарифах 4G.

Заявки на переход на 5G подали уже 10 млн китайских абонентов. Для перехода необходимо иметь смартфон, поддерживающий пятое поколение связи, от китайского производителя: Huawei, ZTE, Xiaomi или Oppo.

Источник: itc.ua







