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Общество / Криминал
Вчера, 21:00
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Сто тысяч долларов давал детективу НАБУ директор лесхоза, явно не последние

Директора Гутянского лесного хозяйства Харьковской области, который предлагал 100 тысяч долларов детективу НАБУ, взяли под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в 4,9 миллиона гривен, сообщает пресс-служба САП.

По версии следствия, подозреваемый предлагал детективу деньги за решение вопроса о закрытии уголовного производства, связанного с хищением значительных объемов древесины лесхоза и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему компаниям.

Ему инкриминируют ч.3 ст.369 Уголовного кодекса (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

"Друзья, известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за 100 тыс. $. Не получилось", – написал народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер в Facebook.

Сумма взятки красноречиво свидетельствует об объёмах денежных потоков, которые "прилипают" к рукам руководителей лесхозов.

Источник: НАБУ



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