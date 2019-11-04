Признать провокацию в Керченском проливе требует РФ за возвращение кораблей

Российский сенатор из Крыма Сергей Цеков считает, что Киеву «придется признать провокацию» в Керченском проливе. Об этом он заявил российскому ТАСС, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, требующего от России вернуть Украине захваченные в Черном море корабли.

По словам Цекова, после этого уже можно говорить об имуществе.

«Украина, насколько мне известно, до сих пор публично не признала факт провокации, которая была устроена ею в Керченском проливе. Мне так думается, что как раз это следовало бы сделать», – заявил Цеков.

Сенатор утверждает, что корабли до сих пор могут представлять интерес для российского следствия, а также подчеркнул, что у российских властей нет желания тратить деньги на хранение чужого имущества.

Другой сенатор из аннексированного Крыма Ольга Ковитиди считает, что Украина использует корабли для совершения политического демарша.

«Украинская сторона не преследовала цели освобождения моряков и кораблей, Украине нужен политический демарш. Украина в очередной раз создает политическую провокацию, не думая ни о своем имуществе, ни о судьбе своих людей», – сказала Ковитиди ТАСС.

По информации замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, Украина не менее семи раз обращалась к России с требованием вернуть захваченные в Черном море украинские корабли.

В начале октября в интервью Радіо Свобода глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что в ближайшее время Россия вернет украинские военные корабли. 4 ноября Пристайко уточнил, что Киев направил России ноту из-за невозврата кораблей.

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Россия не хочет возвращать захваченные в Керченском проливе украинские военные корабли, потому что это «прямое доказательство российской агрессии».

Напомним

Международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге по делу захваченных Россией украинских моряков 25 мая обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины.​

25 июня сообщалось, что украинские военные катера «Никополь» (P176) и «Бердянск» (U175), а также буксир «Яны Капу» (А947), захваченные ФСБ России у берегов Крыма в ноябре 2018 года, исчезли из акватории стоянки судов «Генмол» в Керчи, где они находились последние месяцы.

Источник: КрымРеалии







