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Вчера, 18:00
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Украинский борец Новиков защитил титул чемпиона мира. Видео

Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди спортсменов в возрасте до 23 лет, который проходит в Венгрии.

В финальной схватке в весовой категории до 87 кг Новиков одолел представителя Грузии Гурама Хецурани. Поединок завершился победой украинца со счетом 6:1. Таким образом, Семенов защитил титул чемпиона мира, который он завоевал в прошлом году.

[media=Видео финальной схватки было опубликовано на канале United World Wrestling в YouTube.https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=2Lih84Ag0_U]

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский гимнаст Олег Верняев завоевал два золота на престижном турнире в Швейцарии.

Источник: УНИАН



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