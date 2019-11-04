Подготовка к миру: боевики обстреляли школу, дети сидели в бомбоубежище

На окраине Новотошковского сепаратисты применили весь спектр вооружения, от стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм. Детей, находящихся в школе, эвакуировали в бомбоубежище, сообщает штаб ООС.

По данным штаба, жертв среди гражданского населения нет. После окончания обстрела обучение продолжилось.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенного минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности 6 обстрелов позиций сил ВСУ сепаратисты осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" и 10 обстрелов - в районе ответственности группировки "Восток". В течение суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Относительно ситуации на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Там происходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами (по графику мероприятия продлятся до 9 ноября).

Ранее сообщалось, что с начала года на Донбассе погибли 16 гражданских. За две недели октября на Донбассе ранения получили 14 человек, в том числе семь детей.

Источник: Корреспондент







