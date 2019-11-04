В Украине судят за использование символики национал-социалистического режима

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении молодого человека за распространение и публичное использование символики национал-социалистического тоталитарного режима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"17-летний парень, находясь в помещении центра, с помощью программного обеспечения TeamViewer совершил со своего мобильного телефона доступ к системе компьютера, с которого осуществлялась трансляция рекламы на LED. Пароль к системе был запечатлен на мониторе в результате сбоя в работе компьютера. Парень воспользовался этой технической неисправностью и загрузил в систему фото с изображением нацистской свастики", - говорится в сообщении.

Указанное изображение в течение определенного времени демонстрировалось посетителям через монитор, расположенный на первом этаже центра, пока работники охраны не отключили питание системы компьютера.

По результатам расследования несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 УК Украины, то есть в распространении, а также публичном использовании символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Источник: УНН







