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Технологии / Космос
Вчера, 14:00
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В США испытали новейший космический корабль Starliner

Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner. Об этом сообщается в Twitter НАСА. На тестовой площадке на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико проверку прошли системы эвакуации.

Испытания, которые продлились менее двух минут, прошли штатно. Starliner поднялся на высоту 1,3 километра, где у него сработали парашюты и отделилась капсула, в которой должен находиться экипаж. После этого капсула совершила плавное приземление.

Сейчас инженеры займутся анализом всех параметров, полученных во время теста. Во время предыдущего теста имитировалось спасение экипажа Starliner из воды в сложных условиях.

Starliner предназначен для доставки людей и грузов к космическим станциям на земной орбите. Его первый полет к Международной космической станции должен пройти в беспилотном режиме 17 декабря. Корабль способен доставить в космос до четырех человек, а также оставаться пристыкованным к станции 210 дней.

Источник: УНИАН



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