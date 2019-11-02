У Зеленского задумали отвести войска по всему Донбассу: появилась схема "серой зоны"

При условии полного прекращения огня на Донбассе украинские военные могут развести силы и средства в 35 населенных пунктах, что существенно увеличит "серую зону". В команде президента Владимира Зеленского уже не раз говорили о возможном отводе войск по всей линии разграничения.

В связи с этим президент ОО "Вільна Доля" Андрей Белоног опубликовал в Facebook возможную карту "серой зоны".

На схеме видно, что на Луганщине из-под контроля ВСУ выйдут следующие населенные пункты: Сизое, Болотенное, Песчаное, Счастье, Старый Айдар, Передельское, Геевка, Лобачево, Лопаскино, Славяносербск, Трехизбенка, Кряковка, Крымское, Орехово-Донецкое, Новотошковское, Ореховое и Катериновка.

Частично демилитаризованными станут (линия отвода пройдет прямо по ним) Валуйское, Станица Луганская, Золотое и Попасная.

На Светлодарской дуге в неконтролируемой "серой зоне" окажется Новолуганское, а Светлодарск, Луганское и Троицкое превратятся в прифронтовые.

На Горловском периметре украинским бойцам придется оставить Гладосово, Травневое и Торецк, а Зайцево останется на линии отвода.

Вблизи Донецка ВСУ уйдут из Опытного, Песков и Невельского, а Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка окажутся на линии отведения.

На Докучаевском направлении украинская армия уйдет из Новогригорьевки, Гранитного, Петровского и Богдановки. Новогнатовка, Николаевка и Старогнатовка окажутся на линии отвода.

В Приазовье украинские военные оставят Чермалык, Павлополь, Пищевик, Гнутово, Водяное, Широкино и Бердянское. Талаковка и Лебединское же с полностью контролируемых превратятся в прифронтовые. Линия фронта переместится на два километра ближе к Мариуполю.



Напомним, 29 октября Украина и "Л/ДНР" начали разведение войск в Золотом. Поcле этого планируют организовать такой же процесс и в Петровском.

Источник: obozrevatel







