В общем, весело у них: наблюдения с открытого заседания Кабмина

Сейчас редко приходится наблюдать вживую взаимодействие министров во время голосований. Поэтому их неформальное общение может дать пищу для размышлений.

В Мариуполе прошло несколько масштабных мероприятий. Основным из них стал инвестиционный форум Re: Think. Но почти незамеченным осталось заседание Кабинета министров Украины, которое прошло в столице Приазовья в понедельник вечером. Впервые с начала осени правительство Алексея Гончарука работало в открытом режиме.

Один из министров сказал, что члены Кабмина узнали о таком формате где-то за час до начала. Журналистам сообщили об этом чуть раньше — часа за три. Что же стало причиной такой открытости?

Вероятнее всего, один из пунктов повестки дня, который в Киеве мог привлечь повышенное внимание прессы и антикоррупционных общественных организаций. Но это лишь мое предположение, как человека, впервые наблюдавшего за голосованием министров вживую.

Поделюсь основными наблюдениями, которые могут показаться кому-то странными и наивными. Но сейчас редко кому приходится наблюдать вживую взаимодействие министров во время голосований. Поэтому даже их неформальное общение в стенах мариупольского горисполкома может дать пищу для размышлений.

1. Наиболее активным из министров был глава МВД Арсен Аваков. Он всем видом показывал кто здесь самый опытный, авторитетный и даже в чем-то дерзкий. Постоянно юморил: от шутливых угроз министру финансов Оксане Маркаровой поддержать идею министра экономики Тимофея Милованова об отмене ЕСВ до расспросов местных чиновников о лучшем в Мариуполе ресторане с армянской кухней.

2. До официального старта, министры несколько раз пытались обсуждать деликатные вопросы. Но эти попытки заканчивались взглядами в зал и шепотом: «Здесь же пресса!». Заметно, что за два месяца отвыкли от этого.

3. У Оксаны Маркаровой был день рождения. Единственный, кто ей подарил букет цветов — министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. «Сразу видно — культура!», — прокомментировал Аваков. «И искусство!», — парировал Бородянский, добавив, что может станцевать.

4. Когда начали раздавать повестку дня, распечатанную на листах бумаги, почти все министры разразились шутками про «Державу у смартфоні». А министр образования Анна Новосад даже попросила не выдавать листики министру цифровой трансформации Михаилу Федорову. Главный диджитальщик Украины не смутился и ответил, что у него в смартфоне все есть. Причем достаточно давно.

5. Алексей Гончарук, открывая заседание, обратил внимание, что внутренние и внешние дела все ближе, так как министра иностранных дел Вадима Пристайко усадили радом с Арсеном Аваковым. На все остальное премьер реагировал очень спокойно, объявления делал монотонным механическим голосом. Даже сложилось впечатление, что это влияние какого-то успокоительного или сильной усталости.

6. Все решения принимали единогласно и практически без обсуждения. Гончарук каждое голосование заканчивал словами без эмоций в духе: «Дякую всім. Це дуже важливе рішення».

7. Зачем же заседание сделали открытым? Почти все вопросы были техническими. Некоторые из них касались Донбасса и Мариуполя. Но было еще кое-что. Кабмин рассматривал вопрос создания отборочной комиссии для нового главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Такое решение, согласно закону, должно приниматься именно на открытом заседании правительства Украины. Среди шести человек три гражданина Украины (Екатерина Рыженко, Ольга Кобылинская, Виталий Шабунин) и три иностранца (Хоппе Тилман, Горан Клеменчич и Майкл Сирис). Запасные кандидатуры Марк Пайман и Архипская Олеся. Но Арсен Аваков впервые за все заседание начал бурно протестовать. «Некоторые фамилии вызвали у меня, скажем так, сомнения», — сказал министр внутренних дел, уточнив, что это касается украинской части списка. И добавил, что воздержится от голосования. Министр обороны Юрий Загорднюк после нескольких минут раздумий присоединился к коллеге, пояснив это тем, что имена претендентов он увидел фактически во время голосования.

Мне показалось, что это был самый конфликтный момент заседания. Хотя на следующий день один из министров пытался убедить, что это лишь технический момент.

8. Сессии вопросов/ответов для СМИ не было.

9. Зато была закрытая часть Кабмина, в которой, как оказалось запрещено участвовать даже заместителям министров.

10. Кадровые вопросы. Перед голосованием за увольнение замминистра развития общин территорий Эдуарда Кругляка, его начальница Алена Бабак поблагодарила за проделанную работу. Аваков вдруг сказал, что такого достойного человека нужно наградить грамотой Кабмина.

В конце заседания Бабак уточнила: так будет грамота или нет? Все улыбнулись, а Гончарук ответил, что будет, но давайте побыстрее закрывать мероприятие. И тут оказалось, что для вручения этой награды нужно решение Кабинета Министров. Окончательно подтвердил этот факт кто? Арсен Аваков. Мне показалось, что премьер впервые за вечер проявил эмоции и удивился. Министрам пришлось сделать два дополнительных голосования: чтобы внести награждение грамотой в повестку дня и чтобы поддержать это решение.

В общем, весело у них.

PS

11. Уже после Кабмина один из топ-чиновников, глядя на министра обороны, который садился в автомобиль, вдруг спросил: «А это что за министр?»

Артем Ильин

Источник: НВ







