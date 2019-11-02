Выплатить репарации пострадавшим от войны на Донбассе ООН призывает... Украину

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер призывает правительство Украины выплатить репарации лицам, являющимся жертвами конфликта на Донбассе. Об этом шла речь в ее выступлении на Форуме единства в Мариуполе.

“Этот период (переходный, — ред.) должен обеспечить, что те люди, которые пострадали, которые являются жертвами конфликта, получили репарацию, чтобы правительство взяло на себя соответствующую ответственность за то, чтобы компенсировать или устранить этот ущерб. Мы знаем, что 2-3 тысячи человек были убиты, более 7 тысяч — ранены, более 50 тысяч зданий были разрушены. Это огромное количество жертв конфликта. Но пока нет репарации, компенсации, нет такой программы, которая бы покрыла всех этих людей”, — отметила она.

В то же время глава мониторинговой миссии ООН подчеркнула, что выплата компенсации не будет означать, что правительство Украины берет на себя ответственность за нанесенный ущерб.

Помимо этого, Богнер высказала мнение, что одним из важных аспектов деятельности украинского правительства должно быть уголовное правосудие. В частности, она призвала расследовать события, связанные с протестами на Майдане, а также столкновения 2 мая 2014 года в Одессе.

“Мы должны видеть эффективное расследование и преследование”, — считает Богнер.

Что касается амнистии, глава мониторинговой миссии подчеркнула, что “должны быть проведены консультации, это необходимо сделать так, чтобы это было полезно для Украины”.

Источник: Буквы







