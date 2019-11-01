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Вчера, 23:30
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На Донбассе объявлен режим "желтый": в штабе разъяснили ограничения

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе объявлен режим "желтый". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что на период действия данного режима пребывание и перемещение граждан Украины в зоне ООС осуществляется при наличии документов. При этом в отношении них может применяться досмотр личных вещей и транспортных средств.


На период действия режима "желтый" в зоне ООС военнослужащим и правоохранительным органам дали специальные полномочия:


применять при крайней необходимости оружие и спецсредства к людям, которые совершили или совершают преступления, а также другие действия, препятствующие выполнению законных требований военных;
проверять документы, удостоверяющие личность, а в случае отсутствия документов - задерживать;
проводить досмотр граждан, личных вещей, транспортных средств;
заходить в жилые и иные помещения, на земельные участки, которые принадлежат гражданам, а также на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций;
использовать в служебных целях средства связи и транспорт, принадлежащие гражданам (с их согласия).


Для гражданских действуют ограничения
Военнослужащим при определенных условиях разрешается:


ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов, не допускать их на отдельные участки местности и объекты;
использовать в служебных целях транспорт, в том числе специальный, принадлежащий предприятиям, учреждениям и организациям, кроме транспорта дипломатических, консульских представительств и международных организаций.


Для лиц, которые не входят в Объединенные силы, установлены следующие ограничения:


въезд в район проведения операции;
получение разрешительных документов, необходимых для въезда (пребывания) в район проведения операции;
допущение представителей органов государственной власти;
хранение, использование и перемещение огнестрельного оружия и патронов;
полеты беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение видео- и фотосъемок;
использование радиостанций в транспорте;
проведение туристических экскурсий и походов, рыбалки и охоты;
посещение лесных массивов, отдельных районов местности;
ограничение движения транспортных средств по объездным путям.


Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетом Украины в отношении Донбасса и Крыма является информационная и гуманитарная политика.

Источник: РБК



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