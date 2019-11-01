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Вчера, 22:00
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Данные разведки: боевики концентрируют военную технику на передовой

В районе проведения операции Объединенных сил на Востоке Украины боевики на отдельных направлениях осуществляют переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика". Об этом во время брифинга сообщил спикер Министрерства обороны Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское командование продолжает усиливать оккупационные войска на передовой запрещенным минскими договоренностями вооружением", - сообщил Праута.

В частности, под видом подготовки к масштабным совместным учениям противник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".

"Вместе с тем оккупанты держат в готовности к применению дежурные огневые средства, пополняют на полевых складах передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ запасы боеприпасов, в том числе мин и артиллерийских снарядов", - подытожил спикер Минобороны.

Напомним, на оккупированных территориях на Донбассе начались военные учения с привлечением работников предприятий.

Источник: Минобороны



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