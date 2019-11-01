Минздрав напомнает: с грибами нужно быть осторожными

Всего 500 видов грибов, которые растут в Украине, считаются съедобными. Другие могут умело маскироваться под съедобные, как опенок ложный или шампиньон ядовитый. Поэтому Минздрав напоминает о правилах, которые помогут избежать отравления.

Готовьте грибы не позднее одного дня после их сбора,

не собирайте слишком молодые или старые грибы, их легко спутать с ядовитыми,

не покупайте грибов на стихийных рынках,

не пробуйте сырых грибов,

не собирайте грибы вблизи дорог или производства.





Также грибы нельзя употреблять беременным, детям до 12 лет и пожилым людям.

Первые симптомы отравления грибами могут возникнуть через 30 минут. Это тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея.





Среди других признаков отравления:

головокружение,

повышение температуры тела,

снижение пульса,

удушье,

судороги,

отток крови от конечностей (холодные руки и ноги),

появление галлюцинаций и бреда.





До приезда бригады экстренной медицинской помощи, для облегчения состояния больного, следует:

промыть желудок большим количеством воды,

выпить препараты, поглощающие токсины (абсорбенты),

ни в коем случае не употреблять алкоголь и молочные продукты,

еда и алкоголь могут ускорить всасывание токсинов,

пытаться много не двигаться: лучше лечь в постель.





Помните: симптомы могут появиться даже через несколько дней после употребления грибов.

При первых проявлениях признаков отравления нужно немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103.

Источник: МОЗ







