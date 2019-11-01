Минздрав напомнает: с грибами нужно быть осторожными

Всего 500 видов грибов, которые растут в Украине, считаются съедобными. Другие могут умело маскироваться под съедобные, как опенок ложный или шампиньон ядовитый. Поэтому Минздрав напоминает о правилах, которые помогут избежать отравления.
Готовьте грибы не позднее одного дня после их сбора,
не собирайте слишком молодые или старые грибы, их легко спутать с ядовитыми,
не покупайте грибов на стихийных рынках,
не пробуйте сырых грибов,
не собирайте грибы вблизи дорог или производства.
Также грибы нельзя употреблять беременным, детям до 12 лет и пожилым людям.
Первые симптомы отравления грибами могут возникнуть через 30 минут. Это тошнота, рвота, резкая боль в животе, диарея.
Среди других признаков отравления:
головокружение,
повышение температуры тела,
снижение пульса,
удушье,
судороги,
отток крови от конечностей (холодные руки и ноги),
появление галлюцинаций и бреда.
До приезда бригады экстренной медицинской помощи, для облегчения состояния больного, следует:
промыть желудок большим количеством воды,
выпить препараты, поглощающие токсины (абсорбенты),
ни в коем случае не употреблять алкоголь и молочные продукты,
еда и алкоголь могут ускорить всасывание токсинов,
пытаться много не двигаться: лучше лечь в постель.
Помните: симптомы могут появиться даже через несколько дней после употребления грибов.
При первых проявлениях признаков отравления нужно немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103.
Источник: МОЗ