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Медреформа: амбулатория в ОТО должна быть не далее 7 км от пациента

Населенные пункты в пределах объединенных территориальных общин должны находиться от медицинского учреждения первичной помощи на расстоянии, не превышающем 7 км. Об этом заявила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак во время часа вопросов к правительству в парламенте.

"Правительством определено, что все населенные пункты в пределах зон обслуживания должны быть компактно расположены и находиться не более чем в 7 км от учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь", - отметила Бабак.

По ее словам, правительство не проводит никаких мероприятий по сокращению медицинских учреждений, но устанавливает стандарт, который должен быть соблюден на местном уровне.

Напомним, завтра, 2 ноября, в Украине начинается избирательный процесс первых местных выборов в 86 объединенных территориальных общинах.


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Нужно заметить, что в сельской местности это очень трудная задача и не всегда выполнимая. В Украине очень много небольших сел, которые расположены гораздо дальше от центров ОТО. Как будет решаться проблема - пока неизвестно.

Источник: minregion



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