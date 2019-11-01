Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение

Народные депутаты Украины приняли в целом законопроект №1031 о конфискации незаконных активов чиновников. Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов Украины.

Проект Закона №1031 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов направлен на восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также на введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на пятнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы.

Напомним, народные депутаты Украины поддержали в первом чтении президентский законопроект о конфискации незаконных активов чиновников и привлечение их к ответственности. Соответствующее решение поддержали 316 народных депутатов.

Источник: УНН







