Встреча в нормандском формате для Зеленского в приоритете, причины неизвестны

Президент Украины Владимир Зеленский провел несколько телефонных разговоров с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры государств интенсивно обсуждают подготовку ко встрече.

Президент Украины проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе, отметив важность позиции ФРГ в поддержку нашей страны.

Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, и приветствовала прогресс, достигнутый в вопросе разведения сил и средств в Золотом. Обсуждались перспективы разведения вблизи Петровского - по истечении семи дней тишины.

Стороны также обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина - ЕС - РФ, которые состоялись 28 октября в Брюсселе. Собеседники согласились с необходимостью усиления взаимодействия в этом направлении.

Президент РФ Владимир Путин тоже говорит, что готов к встречам в нормандском формате, однако такие саммиты должны быть тщательно подготовлены. Об этом заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе и в нормандском формате, лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который идет на пользу урегулированию в целом", - заявил Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал необходимость тщательной подготовки саммита в "нормандском формате". Он также подчеркивал, что одной из важных составных частей этого процесса должна стать подготовка к разведению сил в населенных пунктах Золотое и Петровское на Донбассе.

"По мере того, как Президент Украины заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению [сил], что в свою очередь является важной составной частью подготовки к проведению саммита [в нормандском формате]", - отмечал Песков.

Источник: president







