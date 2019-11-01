Президент обещал советоваться с народом, но все решил сам

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Форуме единства в Мариуполе, назвал четыре составляющие стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.





Первая - прозрачность и публичность. Государство должно не только объяснять свои шаги. Она должна найти правильные пути, вместе с украинским обществом инициировать масштабный национальный диалог. По его словам, необходимо слышать друг друга, а острые вопросы решать с холодной головой, без политических лозунгов и ставить в этих вопросах на первое место интересы Украины.



Вторая составляющая государственной стратегии - консенсус. Украинскому обществу нужно договориться между собой, и это очень важно. Потому что сегодня в стране существует абсолютно разное видение в вопросе возвращения Донбасса и Крыма. Большинство уверена, что они должны вернуться в Украину. Но как именно - здесь общество разделено. Но, несмотря на различие в путях, 80% стремятся прекращения огня на Донбассе.



Третья неотъемлемая составляющая стратегии реинтеграции - это реализм. Ошибочно думать, что мы быстро и с легкостью вернем Крым военным путем. Следует осознавать, что уже завтра на оккупированных территориях Донбасса все люди не заговорят сразу украинской. Мы не тешить себя всеми этими иллюзиями, надеяться, что все это случится со взмахом волшебной палочки. Должны быть реалистами и не бояться правды, не робеть, какой бы горькой иногда она ни была. И наш подход к реинтеграции Донбасса и Крыма должен быть взвешенным, и, самое главное, прагматичным. Он заявил о необходимости четко ответить, какова главная цель, или она реальна и на какие компромиссы украинцы готовы ради достижения этой цели.

Четвертая составляющая - это имплементация, способность государства воплощать стратегии в жизнь, реальные шаги и реальные результаты, а не сообщения об успехе только в Facebook. Мы можем принять хоть 10 стратегий, но без реальных действий мы одной из них не достигнем.

"По данным социологии, где 20-21% считает, что нужно продолжать боевые действия до победы, 20% - осуществлять экономическую и территориальную блокаду, 22% уверены, что надо начать переговоры об особом статусе ОРДЛО в составе Украины, 10% считают, что следует вообще отказаться от этих территорий, а 26% украинский затруднились ответить на этот вопрос. в то же время 80% хотят прекращения огня. Единого решения, которое удовлетворит всех, я уверен, никогда не будет. Но мы должны найти вариант, который поддержит абсолютное большинство. Общество должно понимать и соглашаться с условиями реинтеграции Донбасса и Крыма, принципам переходного правосудия. Отсутствие общего видения парализует наше движение, ведь любой шаг в любом направлении разобьется о стену критики от всех, кто другой взгляд ", - сказал Президент.



Он также уточнил последовательность действий:





"Первый этап - это завершение горячей стадии и прекращении огня. Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время", - заявил Президент.





"Второй неотъемлемый этап - это примирение. Примирение людей, поиск консенсуса. Сколько времени нужно, чтобы зажили раны ли может быть вообще такая ситуация, когда в одном купе поезда, когда-либо сможет ехать ветеран войны и житель оккупированного Луганске, который не поддерживал самопровозглашенную местные власти, но был вынужден оставаться на тех территориях? все это очень сложный и очень чувствительный нейрохирургический процесс. это - как держать спички у открытой канистры с бензином. Один опрометчивый движение, одна опрометчивое заявление могут все перечеркнуть и восстановить горячую стадию конфликта ", - пояснил Зеленский.





"Третий неотъемлемый факт - это безопасная реинтеграция. Не в бумаге, но реальная. Есть много мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось прекратить, и даже удалось частичное примирение. Но не состоялось главного - возвращение территорий. Они остались в другом статусе и не вернулись в состав того или иного государства. устраивает такой вариант Украина? Я думаю, что нет. Но вопрос риторический. Все эти этапы нам придется пройти вместе - Государству, обществу, каждому гражданину Украины ", - добавил глава государства.

Источник: president











