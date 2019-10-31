Комиссия Украина-НАТО уже работает в Киеве в полном составе

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл в Одессу 30 октября. Там состоялся брифинг, во время которого Столтенберг ответил на основные вопросы об отношениях НАТО и Украины.

Далее в Киеве состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Встреча прошла в Мариинском дворце. Переговоры проходили в узком кругу.

Утром 31 октября в Киеве началось заседание комиссии Украина-НАТО, в котором принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

В заседании председательствует Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Присутствуют также послы 29 стран-членов НАТО и представитель Северной Македонии, которая скоре присоединится к Альянсу.

Мероприятие проходит в Мариинском дворце в столице.

Источник: УНН







