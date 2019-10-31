НАТО запускает новую инициативу по Украине

НАТО запускает новую инициативу, которая заключается в координации и объединения всех форматов сотрудничества с Украиной более согласованным и еще более последовательным способом. Об этом заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Одессе на совместном брифинге с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой, передает корреспондент УНН.

“Мы имеем долгосрочное партнерство с Украиной, и время от времени адаптируем, корректируем, дополняем и изменяем форматы нашего сотрудничества. Этой весной мы приняли решение в дальнейшем развивать сотрудничество в различных сферах, в частности в области сил и средств Военно-Морского флота. Мы уже имеем такие инструменты, как комплексный пакет помощи для Украины, РНП и Комиссию Украина-НАТО. Это три формата, в которых происходит наше взаимодействие. И сейчас мы запускаем новую инициативу, которая заключается в координации и объединения всех этих различных форматов более согласованным и еще более последовательным способом”, — сказал Столтенберг.

Он добавил, что партнерство между Украиной и НАТО — это не дорога с односторонним движением.

“Украина делает большой вклад в операции и миссии под эгидой НАТО. В частности, по борьбе с международным терроризмом в Афганистане. Украина также рассматривает возможность участия в нашей тренировочной миссии в Ираке. Также она является членом сил быстрого реагирования НАТО”, — добавил он.

Источник: УНН







