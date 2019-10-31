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Каталония никогда не будет независимой, решили в правительстве Испании

Каталония никогда не выйдет из состава Испании. Об этом заявил в среду исполняющий обязанности главы правительства страны Педро Санчес в интервью телеканалу Antena 3, пишет издание La Vanguardia.

“Проблема в Каталонии заключается не в независимости, которой никогда не случится, — сказал и.о. премьера. — В Каталонии есть проблема сосуществования”. “Мы являемся свидетелями провала движения за независимость с политической точки зрения”, — добавил Санчес. Он также заверил, что готов вести диалог с региональными властями “в рамках демократической законности”.

Стоит отметить, что недавно исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес заявил, что готов при необходимости твердо и пропорционально отреагировать на беспорядки, происходящие в Каталонии. Санчес провел встречу с лидером испанской оппозиции, председателем Народной партии Пабло Касадо, который выразил свою поддержку и.о. премьера на фоне акций протеста в Каталонии. “Санчес заявил ему (Касадо) о четкой (позиции): не исключается никакой сценарий... и он будет действовать, если нужно, твердо, пропорционально и (руководствуясь принципом) единства (Испании)”, — отметили в правительстве.

Одновременно с этим, глава правительства Каталонии Ким Торра считает, что необходимо провести новый референдум о независимости региона. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 17 октября, выступая в парламенте Каталонии.

Источник: lavanguardia



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