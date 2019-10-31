СБУ нашла важного свидетеля агрессии РФ в отношении Украины

Служба безопасности Украины провела спецоперацию и вывела из временно оккупированной территории Донецкой области бывшего представителя так называемого "Центра специальных операций МГБ ДНР", сообщает пресс-служба СБУ.

"Эта структура была создана спецслужбами РФ и полностью ими контролируется. Мужчина стал свидетелем преступлений террористов, в том числе незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб", - говорится в сообщении.

Впоследствии он выразил готовность оставить ОРДО для предоставления украинским контрразведчикам этой информации. Проведенная проверка подтвердила, что бывший участник незаконных вооруженных формирований не брал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

Суд, учел предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности.

"СБУ напоминает, что лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы или террористической организации, добровольно сообщила правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности, способствовала ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, если в ее действиях нет состава другого преступления, освобождается от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.







