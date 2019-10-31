Переяслав-Хмельницкий переименовали - город потерял Хмельницкого

Народные депутаты переименовали город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав. Соответствующее решение поддержали 267 парламентариев, передает корреспондент УНН.

Проект постановления 2175 о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области направлен на возвращение городу его исторического названия.

По мнению авторов проекта, это будет способствовать восстановлению национальной памяти украинского общества, а также преодолению исторических мифов об "извечном стремленим украинского народа к воссоединению с русским народом", что воплотилось в "воссоединение Украины и России" на Переяславской раде 1654 г. и т.п.

Напомним, на днях Шестой апелляционный административный суд приостановил рассмотрение апелляции на решение Окружного административного суда Киева о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Источник: УНН







