Кабмин выделил 300 миллионов на жилье для переселенцев и участников АТО

На выездном заседании правительства в Мариуполе Кабмин одобрил выделение в бюджете 2020 года 300 миллионов гривен на программу «Доступное жилье». Об этом на своей странице в Фейсбук написал премьер-министр Алексей Гончарук.

«Командировка - не повод расслабляться. Провели заседание правительства в Мариуполе. И довольно результативное!

Выделили дополнительные 300 млн грн на строительство доступного жилья для 950 семей (из них 200 - семьи ветеранов АТО) в пригороде Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова», - отметил Гончарук.

Вбюджете 2019 года на реализацию программы «Доступное жилье» было выделено 100 миллионов гривен.

Напомним, что согласно программе «Доступное жилье» государство может оплатить лишь половину стоимости квартиры, а вторую половину должен внести сам переселенец или участник АТО.

Максимальная площадь жилья, на которую предоставляется государственная поддержка, составляет 21 кв. метр на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра на семью. Квадратные метры сверх этой величины оплачиваться самостоятельно участником программы. Т.е. купить квартиру больше допустимой квадратуры можно, однако за собственные средства.

Участники программы имеют право взять кредит на «свои 50%» в любом банке, но по правилам банка.

Источник: aleksey.goncharuk







