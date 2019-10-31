Тренды будущего, от которых мы кривим губы, но обязательно будем использовать

Фантастические романы и фильмы рисуют мир будущего очень похоже: флуоресцирующие облегающие костюмы, металлик в макияже, лаконичные аккуратные прически и неизменная космическая эстетика. Но что произойдет, если приблизить возможные варианты будущего к нашим реалиям?

1. Худоба перестанет быть каноном

Десятилетие назад и ранее эталонной считалась фигура «песочные часы»: состоятельные дамы обращались к пластическим хирургам, чтобы увеличить бюст до желанной отметки. А те, кто не мог себе этого позволить, довольствовались бюстгальтерами с эффектом пуш-ап. Появление на подиуме моделей весом более 45 кг воспринималось как пощечина общественному вкусу. Распространение бодипозитива снимает ограничения и декларирует априорную красоту тела, причем речь идет не только о лишнем весе. Модели с нестандартной внешностью или особенностями здоровья уверенно прокладывают себе дорогу в мире моды. «Что естественно, то не безобразно», — решили кутюрье. Тренд на естественные формы будет и дальше набирать обороты, а стереотипы по поводу внешности исчезнут вместе с комплексами. Сейчас мы восхищаемся оригинальными моделями, через десяток лет это перестанет удивлять.

2. Унисекс и агендерность станут привычными

Феминизм, в частности его радикальное направление, укрепляет позиции стиля унисекс. Раз женщине необязательно подстраиваться под мужчин (красить ногти, делать эпиляцию и так далее), можно быть более свободной в выборе одежды и сменить неудобные каблуки на обувь на плоской подошве, а юбке предпочесть бесформенные брюки, которые не делают акцент на гендерной принадлежности.

В то же время мужчины также отвоевывают право на более разнообразный выбор одежды: цвета, которые раньше считались провокацией в мужском гардеробе, сегодня воспринимаются как должное. Появляются непривычные для мужчин фасоны, фактуры, даже определенные предметы одежды (юбки, например) вызывают все меньше недоумевающих взглядов. Андрогинность достигнет апогея, когда пара или семья сможет обходиться одним гардеробом на двоих.



3. Китч будет регулярно переосмысляться

Леопардовый принт, олимпийки прямиком из 90-х, меховые туфли, поясная сумка — сегодня все это уже не признак дурновкусия, а вполне себе стильные элементы гардероба. Китч разного рода будет и дальше переживать второе рождение. То, что когда-то было уделом только высокой моды или маргинальной группки, появляется на улицах городов в несколько утрированном виде.



4. Почти все модные дома будут eco-friendly

В 2015 году вследствие производства одежды в атмосферу было выброшено 4,3 % двуокиси углерода (или 1,715 млн тонн) от общего количества выбросов СО2. Модную промышленность ставят на 10-е место в списке наиболее сильно загрязняющих планету отраслей мира — после, в частности, сельского хозяйства и туризма. Кажется, это не так уж и много, однако модельеры стараются сделать свои творения более экологичными. Например, Calvin Klein в сотрудничестве с Eco-Age создал для Эммы Уотсон платье из переработанного пластика.

Модные дома массово отказываются от использования натуральных меха и кожи и стараются наносить природе как можно меньший урон. Компания Levi’s уже запустила ряд экологических инициатив: к примеру, она использует технологию производства, которая расходует меньшее количество воды, чем традиционные методы. Быть eco-friendly становится модным, и с годами этот тренд будет только набирать обороты.



5. Одежда станет умной

Развитие технологий можно отслеживать не только по стремительно сменяющим друг друга смартфонам, но и по тканям. Уже есть ткани, способные буквально светиться: дизайнер Йинг Гао (Ying Gao) создала платье, снабженное технологией отслеживания взгляда. Другие ткани умеют менять цвет, давать тепло и согревать своего владельца в холодное время года.

Компания Y Athletics шагнула дальше и изобрела носки, которые не нужно стирать: в них используется технология, препятствующая появлению запаха. Кстати, стоят «носки мечты» всего $ 10. В будущем одежда из умных материалов станет еще более доступной и значительно упростит нашу жизнь.



6. Лысина снова будет популярна...

Выпадение волос заставляло людей чувствовать стыд. Но сегодня алопеция распространяется шире: в мире насчитывается 147 млн пациентов с таким диагнозом, а эксперты фиксируют рост заболеваемости алопецией и, соответственно, связанного с ней рынка. Поэтому одним из трендов в будущем может стать... лысина, причем у обоих полов.

К возникновению заболевания приводят злоупотребление средствами для укладки, неправильное питание и неправильный режим дня. Если раньше лысая голова у женщин вызывала у окружающих недоумение или легкий шок, то в будущем это станет нормой. А люди перестанут стесняться отсутствия волос и даже станут чаще их сбривать.

7. ...или об этой проблеме просто забудут

Ситуация может повернуться и в противоположную сторону: уже сейчас ученые учатся печатать на биопринтере волосяные луковицы из клеток пациента. Пока процесс тестируют на мышах, однако в будущем такие операции могут стать реальностью. Значит, не придется искать донора, что снизит стоимость операции. Итог — лысых людей не останется.

8. Татуировки будут использовать вместо медицинской карты

Эти татуировки одобрила бы даже самая строгая бабушка, после чего непременно сделала бы себе такую. Все потому, что сейчас активно развиваются полезные тату: они умеют контролировать состояние организма и указывать на возможные проблемы. Например, изменение цвета татуировки может свидетельствовать об изменении температуры (градусники больше не понадобятся), симптомах инфекции и так далее.

Помимо обнаружения болезней, татуировка сможет отправлять данные в больницу. Кроме того, татуировки помогут косметическим компаниям учитывать больше параметров при создании продуктов и делать последние более персонализированными. Поэтому татуированных людей станет еще больше.



9. Мы откажемся от многоступенчатых систем ухода

Мы привыкли иметь в арсенале десятки масок для лица на все случаи жизни. Но кожа способна впитать ограниченное количество полезных веществ. Обилие средств для ухода за кожей может вызвать в разы больше аллергических реакций, а их компоненты могут быть несовместимы между собой. Поэтому появляется тренд skip care, или «пропуск ухода». В будущем в наших косметичках останется вполовину меньше масок, скрабов и других подобных продуктов, а азиатские системы ухода потеряют популярность.

10. Женщины окончательно теряют единоличное право использовать косметику

К 2022 году рынок средств личной гигиены для мужчин достигнет $ 166 биллионов. Все больше мужчин проявляет интерес и к косметическим средствам. Для представителей поколения Z макияж перестает носить гендерную окраску, а возможность корректировать тон лица или придавать ему румянец больше не считается женской прерогативой. Если тенденция сохранит темпы, очень скоро ходить по магазинам за помадой можно будет вместе с возлюбленным или братом.



11. Украшения можно будет носить на ногтях

Стразы и даже маленькие колечки на ногтях уже стали привычным делом, но что вы скажете о натуральных кристаллах? Некоторые нейл-дизайнеры экспериментируют не только с цветовой палитрой, но и с рельефом ногтевой пластины. В своих работах они используют драгоценные камни, жемчуг, проволоку. Пока творениями мастеров можно любоваться только на показах и других светских мероприятиях, но в будущем и мы с вами сможем прикреплять драгоценности на ногти.



12. Локоны будут скульптурными

Скульптуры из волос в виде кораблей или дворцов были популярны 3 столетия назад. Сегодня тратить время на создание таких сложных причесок мало кто готов. Зато при помощи геля можно сделать скульптурные локоны и оформить их в причудливые узоры на лбу или висках. Таким образом убиваем сразу двух зайцев: украшаем лицо и делаем креативную укладку.

Источник: newsrepublic







