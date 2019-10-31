ООН ожидает еще два миллиона беженцев из Венесуэлы

В следующем году Венесуэлу покинут минимум два миллиона человек, что увеличит количество беженцев из этой южноамериканской страны в 6,5 миллиона человек. Об этом в понедельник, 28 октября, заявил спецпосланник ООН Эдуардо Штайн в Брюсселе на международной конференции, посвященной вопросам помощи Венесуэле, сообщает DW.

"Почти 85 процентов мигрантов останутся в государствах Южной Америки", - цитирует дипломата издание.

Беженцами можно назвать и миллионы людей, которые ежедневно пересекают границы Венесуэлы, чтобы в соседних странах удовлетворить свои социальные потребности, сказал представитель ООН. Кроме того, Венесуэлу массово покидают иностранцы, которые там жили и работали. Штайн отдал должное тому, как венесуэльских мигрантов принимают соседние страны. В то же время он указал и на рост ксенофобии по отношению к новоприбывшым и новые требования к въезду, которые беженцам трудно выполнить.

"Это, в свою очередь, увеличивает вероятность нерегулируемых пересечений границы", - пояснил дипломат.

Двухдневная конференция, организованная Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции и Евросоюзом, должна представить миру масштабный кризис в Венесуэле и продемонстрировать солидарность с людьми, которые вынуждены покинуть страну.

Политический кризис в Венесуэле продолжается уже почти год. В январе глава парламента Хуан Гуайдо, представляющий оппозицию, объявил себя временным президентом. Около полусотни государств, среди которых и Германия, признали его в этой роли. В то же время глава Венесуэлы Николас Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность, в частности, признают Россия, Китай и Куба.

Источник: DW







