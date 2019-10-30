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Украинские тяжелоатлеты стали лучшими на Чемпионате Европы среди юниоров и молодежи

Бухарест принял континентальное первенство по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи до 23 лет по тяжелой атлетике, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ММСУ. Удачным стало выступление сборной Украины — 15 наград и первое общекомандное место.

“Золото” чемпионата завоевали Камила Конотоп (весовая категория 55 кг), Ирина Деха (76 кг), Дмитрий Вороновский (55 кг).
Вице-чемпионы — Ангелина Ломачинская (49 кг), Мария Тимощук (59 кг), Алина Марущак (71 кг), Анастасия Маневская (76 кг), Кирилл Пирогов (96 кг), Владимир Гоза (102 кг), Богдан Гоза (102 кг).

Бронзовые призеры — Олег Газенко (+109 кг), Алина Киричук (71 кг), Кристина Бородина (81 кг), Анастасия Власенко (+87), Андрей Божук (96 кг).

Напомним, что на чемпионате мира среди взрослых украинский тяжеловес получил бронзовую медаль.

Источник: УНН



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