Дело о смерти в грузовике: подозреваемых арестовали во Вьетнаме, еще двоих ищут в Ирландии

В деле о гибели 39 человек в грузовике, найденном в Эссексе, полиция разных стран демонстрирует сотрудничество и слаженные совместные действия, которые приводят к позитивному результату. Во Вьетнаме арестовали четыре человека, которых подозревают в смерти 39 человек, которых нашли в грузовике в Великобритании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Pais.

“Вьетнамские власти арестовали четырех человек и ищет пятого в ходе операции по противодействию торговле людьми, которую инициировали после того, как 23 октября во грузовике в Великобритании были найдены 39 мигрантов”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что задержанным от 40 до 60 лет, их обвиняют в том, что они организовывали или заставляли других людей выезжать за границу или работать за границей незаконно. Свою деятельность они осуществляли через агентство, которое с 2015 года разработало 400 заявок.

“Власть ищет пятое лицо, о котором сообщила женщина, которой якобы помогли выехать на работу во Францию, откуда ее, в результате, выслали при использовании фальшивой визы”, — отметили в El Pais.

Сообщается, что сначала полиция сообщила, что все жертвы, обнаруженные в грузовике, имели китайскую национальность, но впоследствии стало известно, что данные об идентификации тел уточняются.

Полиция ищет еще двух подозреваемых в гибели 39 мигрантов, тела которых были обнаружены в грузовике в Эссексе.

"40-летнего Ронана Хьюза из Северной Ирландии и его 34-летнего брата Кристофера Хьюза объявляют в розыск по подозрению в совершении непреднамеренного убийства и торговли людьми", - говорится в сообщении.

По словам следователей, допрос двух подозреваемых является "решающим" для всего расследования.

Как сообщал УНН, недавно полиция допросила трех подозреваемых по делу о 39 умерших в грузовике в графстве Эссекс, после чего они были освобождены под залог. Одним из допрошенных является Морис Робинсон, которого задержали вскоре после того, как в его грузовике, прибывшая на пароме из Бельгии в Великобританию, обнаружили 23 октября 39 тел

Источник: УНН







