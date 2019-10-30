Прекратил войну, получил Нобеля за миротворчество и погубил 67 человек

Во время беспорядков в Эфиопии, которые начались с протестов против премьер-министра, лауреата Нобелевской премии мира Абия Ахмеда Али, погибло 67 человек. Об этом 25 октября сообщило The Guardian со ссылкой на данные полиции.

Массовые акции начались после того, как известный местный активист Джавар Мухаммед обвинил премьера в диктаторских действиях и предположил, что может принять участие в следующих выборах в качестве конкурента Абия Ахмеда Али. Росту числа жертв также способствовали дальнейшие обвинения активиста относительно попыток силовиков организовать нападение на него.

Минобороны Эфиопии бросило силы в семь городов для наведения порядка.

Абий Ахмед Али получил Нобелевскую премию мира 11 октября. В комитете сообщили, что его номинировали за усилия по достижению мира и инициативу для разрешения пограничного конфликта с соседней Эритреей.

Источник: Гордон





Напомним



Человек, закончивший войну. 10 фактов о лауреате Нобелевской премии мира-2019 Абии Ахмеде Али

Лауреатом Нобелевской премии мира этого года стал 43‑летний премьер Эфиопии, приверженец здорового образа жизни с британским образованием, кадровый военный и отец четверых детей.

Он остановил длившийся десятилетиями конфликт между своей страной и соседней Эритреей. НВ собрал самые яркие факты из его жизни.

1. Абий Ахмед Али родился в 1976 году в мусульмано-христианской семье и принадлежит к самому многочисленному в стране народу оромо. Он — шестой ребенок матери-христианки, которая была одной из четырех жен его отца-мусульманина. Для последнего Абий Ахмед Али — 13‑й ребенок.

2. 15‑летним подростком Абий Ахмед Али примкнул к движению сопротивления режиму тогдашнего президента Менгисту Хайле Мариама, приверженца марксистско-ленинских идей. Тогда же будущий премьер Эфиопии вступил в ряды Демократической организации народов оромо, позже ставшей политической партией, и остается ее членом по сей день.

3. После свержения в 1991‑м коммунистического режима построил успешную военную карьеру. Почти два десятилетия служил в эфиопской армии. Был в составе миротворческого контингента ООН по оказанию помощи Руанде во время геноцида народа тутси. Во время горячей фазы эфиопо-эритрейского конфликта в 1998—2000 годах занимался вопросами военной разведки.

4. Со своей будущей женой, представительницей второго по численности народа Эфиопии — амхара, познакомился, когда оба служили в вооруженных силах. Сейчас у пары три дочери и один приемный сын.

5. Абий Ахмед Али свободно владеет английским и тремя основными языками Эфиопии — оромо, тигринья и амхарским. Он учился в информационно-технологическом колледже в Аддис-Абебе, в 2011 году получил магистерский диплом Школы бизнеса Гринвичского университета (Великобритания), а в 2013‑м окончил магистратуру в области бизнеса и делового администрирования по совместной программе колледжа в Аддис-Абебе и частного университета города Ашленд в Огайо. Позже защитил в Университете Аддис-Абебы диссертацию по проблемам мира и безопасности.

Является христианином-пятидесятником эфиопской Церкви верующих в полное Евангелие. Убежденный приверженец фитнеса и здорового образа жизни.

6. После завершения военной службы в звании подполковника в 2010‑м начал политическую карьеру. Дважды избирался депутатом местного парламента. Участвовал в урегулировании межконфессиональных столкновений в регионе и выступал за разрешение противоречий между мусульманской и христианской общинами. Возглавлял министерство науки и технологий. Инициировал создание Эфиопского информационного агентства безопасности в Сети, которое, помимо прочего, занималось цензурой в интернете.

7. В апреле 2018‑го Абий Ахмед Али возглавил правительство Эфиопии. Инициировал масштабные демократические и экономические реформы. Помиловал тысячи политзаключенных, в том числе лидера местной оппозиции, а также публично извинился за репрессивные действия силовиков. Упразднил цензуру в СМИ. Признал законными ранее запрещенные оппозиционные политические партии, начал борьбу с коррупцией и расширил права женщин. Также анонсировал приватизацию госпредприятий.

8. Однако не всем реформы Абия Ахмеда Али пришлись по нраву. В июне 2018‑го на центральной площади Аддис-Абебы во время митинга в поддержку нового премьера на него было совершено покушение. Неизвестный метнул гранату, разорвавшуюся в 17 метрах от Абия Ахмеда Али, в результате двое человек погибли, 130 получили ранения. Сам премьер не пострадал.

9. Среди главных достижений Абия Ахмеда Али — мирное решение затянувшихся конфликтов с соседями. Он инициировал диалог с лидером Эритреи, решив отказаться от притязаний на спорные пограничные территории. Так в июле 2018‑го была подписана историческая декларация о мире и дружбе между странами, а в сентябре в присутствии генсека ООН — мирный договор. Этот документ положил конец эфиопо-эритрейскому конфликту.

Между странами восстановлены дипломатические отношения, открылись сухопутные границы, возобновились авиасообщение и телефонная связь. А Эфиопия получила стратегически важный выход к Красному морю.

10. Абий Ахмед Али добился от Саудовской Аравии освобождения эфиопских заключенных из тюрем этой страны. Организовал в Аддис-Абебе встречу между президентом Южного Судана Сальваторе Маярдитом и лидером местных повстанцев экс-вице-президентом Риеком Мачаром, став посредником в переговорном процессе.

Оценив достижения амбициозного эфиопского политика, Нобелевский комитет присудил ему премию мира-2019.







