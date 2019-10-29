Украинец на велосипеде проехал из Украины в Марокко, чтобы увидеть внуков

73-летний житель Ирпеня – Николай Цяпкало – на своем двухколесном проехался из Украины в Марокко – чтобы увидеться с дочерью и внуками – которые живут в городе Марракеш. Всего преодолел 3 тыс. 400 километров.

В белом халате и с инструментами в руках. Николая Ефимовича "Сегодня" застают на рабочем месте. Он – стоматолог – здоровую улыбку дарит уже более 40 лет. Последние два – работает в Бородянском интернате для пожилых людей.

И не только благодаря таланту медика, его знает весь район – говорят коллеги. Николай – еще и местная звезда велоспорта. В свои 73 он упорно крутит педали по всему миру. Два года назад – отправился на велосипеде в Париж, где живет внук. Этим летом – снова собрался в путешествие – потому что соскучился по дочери, которая живет в Африке. Маршрут проложил из родного Ирпеня в африканский город – Марракеш. Как все было – рассказывает на даче, где "отдыхает" после долгого путешествия его железный "конь".

Выносливый, неприхотливый, тихий в ходу и хорошо гарцует: велосипед для путешествий Николай Ефимович собирал на заказ – у ирпенских мастеров. Тем, что получил, говорит, очень доволен.

"Вот 3 тысячи 487 километров, за все три тысячи километров я только раз подкачал колеса", – делится путешественник.

Венгрия, Хорватия, Италия, Франция, Испания. И так 40 дней. Чтобы сэкономить на проживании – спал в палатке. С собой взял самое необходимое, минимум одежды и запас продовольствия.

"Я уже 40 лет утром ем овсянку, и эту овсянку я себе взял, отсчитал, сколько мне надо взять и взял на всю дорогу", – рассказывает он.

А дорога, говорит, была – нелегкой, сказывался и возраст, и незнание английского языка. С местными Николай общался через переводчик в телефоне, объясниться, шутит, удавалось – не всегда.

В конце последний отрезок пути в Марокко – путешественник преодолел на пароме – из Барселоны. В Марракеше, говорит, его встретили, как короля.

Дочь перед приездом отца поделилась новостью со своими украинскими друзьями из диаспоры, а те – пригласили консула – с почестями встретить украинского гостя.

Доехал, но останавливаться на этом не собирается, признается Николай. В дальние страны – по крайней мере в ближайшее время – не собирается, а вот покрутить педали по Украине хотел давно.

Ранее мы писали о том, как киевлянин Валентин Черненко пешком за пять месяцев дошел из Киева в Лиссабон. Напомним, чтобы исполнить свою мечту и поставить рекорд, Валентин стартовал с Бессарабской площади 5 апреля. Он планировал, не используя никакого транспорта, дойти до площади Коммерции в Лиссабоне за 200 дней, но умудрился сделать это за 161 день.

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Источник: newsrepublic







