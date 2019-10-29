Действия ГБР против Порошенко подрывают позиции Украины в международных судах, - адвокат

Государственное бюро расследований (ГБР), приняв за основную версию расследований позицию Портнова, изложенную в его обвинениях, создает опасный прецедент, подрывая позицию Украины в международных судах, где государство защищает свои интересы и доказывает незаконность действий России. Об этом заявил адвокат Петра Порошенко Илья Новиков в эфире радио "Новое время".

Новиков отметил, что сейчас ГБР ведет расследование дел против Порошенко исключительно по заявлениям Портнова: "Все с чем мы имеем дело – это исключительно продукция Портнова и его команды".

"Я не буду спекулировать о его какие-то глубинных мотивах, но безусловно есть точка зрения, что Портнов отрабатывает тот порядок дня, который выгоден России", - сказал он и не исключил и наличие личных мотивов.

В то же время защитник напомнил, что закончил дело по защите украинских моряков, которые были захвачены Россией в Керченском проливе. Он отметил, что одним из поводов присоединиться к команде защитников Порошенко стало то, что одним из обвинений, которые выдвигает пятому президенту Украины Портнов, является обвинение в том, что операция по переходу украинских катеров из Одессы в Бердянск имела провокационный характер. Портнов выдвигает обвинения Порошенко в государственной измене и злоупотреблении полномочиями военного должностного лица, совершенные организованной преступной группой.

Он отметил, что формально Порошенко не подпадает под статью о злоупотреблении полномочиями военного должностного лица, поскольку не является военным должностным лицом.

"По версии Портнова, если ее принять, а ГБР себя ведет так как будто они ее внутренне приняли, и уже душевно с ней согласились, значит, по этой версии должны быть еще какие-то украинские военные, которые входили в состав этой организованной группы... А кто это может быть? Ближе всего к этому стоят украинские моряки", - сказал защитник.

Новиков также отметил, что исходя из имеющейся информации допросы моряков проводили именно в таком русле. Он подчеркнул, что российское следствие выдвигало морякам обвинения в том, что они действовали организованной группой: "Их обвиняли в том, что они пересекли российскую границу организованной преступной группой".

"Мы видим, что фактически сейчас ГБР работает по той же линии, и если эта линия будет продолжена, то получится, что ГБР разделяет российскую точку зрения",- подчеркнул защитник.

Он также напомнил, что сейчас продолжается рассмотрение этого дела в Международном морском трибунале в Гамбурге и сейчас та стадия процесса, когда Украина и Россия готовятся к итоговому рассмотрению по существу.

Адвокат отметил, что по мнению специалистов по международному морскому праву, у Украины сейчас хорошая позиция.

"Однако она может быть подорвана тем, что украинская власть, а в международном праве – это и ГБР, и Генпрокуратура, и Офис президента, действует или принимает решение исходя из того, что это была военная провокация, то собственно этим и подрывается тезис о том, что Украина действовала законно, а Россия – нет", - пояснил он.

"Если вы исходите из того, что это была провокация, задуманная украинской властью, предыдущим президентом во внутриполитических целях и в нарушение международного права, то вы сами рубите сук, на котором сидите. Сейчас объективно по заявлению Портнова и действуя в ключе этого заявления, принимая ее как основную версию, ГБР подрывает позицию Украины в этом международном споре", - добавил Новиков

Он резюмировал: "Объективно картинка выглядит именно так. Украинскому интересу – это не на пользу. А российскому интересу – это на пользу".

Источник: РБК







