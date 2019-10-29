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Вчера, 18:00
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Разведение сил в Золотом: в городе работают усиленные патрули Нацполиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в связи с тем, что в городе Золотое Луганской области началось разведение войск, там работают усиленные гвардейцами патрули Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сейчас ситуация спокойная и контролируемая. Разведение сил и средств началось сегодня в районе Золотого Луганской области. В этом населенном пункте круглосуточно несут службу усиленные гвардейцами полицейские патрули, которые полностью готовы к выполнению правоохранительных функций", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, отдельно на месте работают полицейские центры оказания помощи гражданам.

"У МВД хватает возможностей для обеспечения общественной безопасности. В случае нарушения противником договоренностей о разведении войск, в МВД хватит сил и средств вовремя и адекватно отреагировать на угрозу", - отметил Аваков.

Напомним, в пресс-центре Операции объединенных сил подтвердили старт разведения сил в Золотом на Донбассе.

Добавим, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что после разведения сил в Золотом должна состояться встреча в нормандском формате.

Источник: МВД



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